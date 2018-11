Caminhão tomba e interrompe trânsito na Dutra, em SP Um caminhão tombou e provocou a interrupção do trânsito na Rodovia Presidente Dutra, na região de Lavrinhas (SP), próximo ao quilômetro 92. A faixa foi totalmente interditada no sentido São Paulo. Por volta das 11h15, eram registrados 2 quilômetros de lentidão na pista, que deve ser liberada após a retirada do caminhão.