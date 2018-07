Caminhão tomba e mata mulher na zona norte de SP Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas no fim da manhã de hoje após um caminhão capotar e atingir uma pedestre no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo. Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o caminhão teria batido em um veículo de passeio e tombado sobre uma mulher, de 28 anos, que morreu no local. Uma criança de 3 anos que estava acompanhando a vítima foi levada para o Pronto-Socorro da Vila Maria. Outras duas pessoas foram socorridas para os prontos-socorros do Tatuapé e Vila Maria.