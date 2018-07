Caminhão tomba e mata operário de obra em Salvador O operário José Carlos Martins, de 57 anos, que trabalhava em uma obra da construtora Fator Realty na Pituba, bairro de classe média-alta de Salvador, morreu na manhã deste sábado, 20, ao ser atingido por um caminhão que levava concreto ao terreno. De acordo com outros operários da obra, o veículo, que carregava uma bomba-lança (equipamento utilizado para transportar o concreto do caminhão betoneira até o ponto desejado), não suportou o peso do material e tombou sobre o local onde o concreto estava sendo despejado.