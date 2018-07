Caminhão tomba e para a Marginal Pinheiros É complicada a situação do motorista que trafega pela Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Socorro, na manhã desta quinta-feira, 24. O congestionamento chega a 13 quilômetros de lentidão, em razão do tombamento de um caminhão carregado de sabão, pouco antes das 6h. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) está no local e orienta os motoristas a evitarem a via a todo custo.