Caminhão tomba e polícia encontra 180 kg de maconha A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem cerca de 180 quilos de maconha dentro de um caminhão frigorífico acidentado na altura do quilômetro 226 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, interior do Rio de Janeiro. De acordo com a corporação, a apreensão aconteceu quando o veículo tombou e espalhou a carga na pista: pacotes de carne seca e tabletes de maconha. O motorista, identificado como Sebastião Cícero de Andrade, de 52 anos, recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil local.