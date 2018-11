Caminhão tomba e prejudica trânsito na Marginal do Tietê Um caminhão de pequeno porte capotou no começo da manhã de hoje na Marginal do Tietê, perto da Ponte da Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Ninguém ficou ferido. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), três das quatro faixas de rolamento, da pista expressa, sentido Lapa, ficaram bloqueadas por conta do acidente, que aconteceu por volta das 6h30.