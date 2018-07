Caminhão tomba e provoca lentidão na Fernão Dias O tombamento de um caminhão complicava o tráfego pela Rodovia Fernão Dias, sentido Minas Gerais, na tarde de hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 22h30 de ontem, na altura do quilômetro 74, ainda na região de São Paulo. Até as 13 horas deste sábado, o veículo ocupava uma das faixas da estrada, provocando cerca de 11 quilômetros de congestionamento. Também até este horário, não havia previsão para a retirada do veículo.