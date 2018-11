Caminhão tomba e via Dutra fica parcialmente interditada A Rodovia Presidente Dutra tem duas faixas interditadas (direita e acostamento), no km 229, sentido Rio de Janeiro, na região de Piraí (RJ). Às 20 horas deste sábado havia lentidão do km 229 ao 227, segundo a Nova Dutra, concessionária que administra a rodovia.