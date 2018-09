Caminhão tomba, fere um e interdita Via Dutra, no RJ

A Rodovia Presidente Dutra acumulava 21 quilômetros de trânsito parado, por volta das 8h30 desta segunda-feira, 19, devido a um acidente envolvendo um caminhão, na região da Serra das Araras, no Rio de Janeiro. O caminhão, que transportava telhas, tombou na altura do quilômetro 224, em Piraí, deixando uma pessoa levemente ferida. O local foi totalmente interditado e apenas a pista sentido São Paulo foi liberada, por volta das 7h30, para operar em mão dupla. Por volta das 8h30, funcionários da NovaDutra ainda trabalhavam na limpeza da estrada, por causa do derramamento do óleo usado no caminhão.