Caminhão tomba na Marginal do Pinheiros

O acidente aconteceu por volta das 22h, perto da Ponte Ary Torres. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista ficou preso na cabine, mas recusou atendimento médico.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 22h30, três das quatro faixas da pista expressa estavam bloqueadas. No horário, a via tinha 2,7 km de lentidão na pista expressa, sentido Interlagos, entre as pontes Cidade Universitária e Ary Torres.