Caminhão tomba na Raposo, fere dois e interdita pista Um caminhão tombou hoje na altura do quilômetro 21 da Rodovia Raposo Tavares, na região entre Osasco e São Paulo e, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), deixou duas pessoas com ferimentos leves. A pista, do sentido capital, teve duas das três faixas interditadas. O DER afirmou que o tráfego estava lento no trecho, mas não soube informar a extensão do congestionamento.