Caminhão tomba na Serra das Araras (RJ) São Paulo, 6 - Um caminhão que transportava caixas de leite tombou por volta das 10h15 desta terça-feira, 06, na altura do km 224 do sentido Rio, da Rodovia Presidente Dutra, na região da Serra das Araras, no Rio. Segundo a concessionária Novadutra, o acidente provocou o fechamento total da pista, causando um congestionamento de mais de quatro quilômetros. Não há informação sobre feridos.