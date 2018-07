Caminhão tomba sobre carro e mata 1 em Campinas Uma pessoa morreu na tarde de hoje após um acidente na alça de acesso da Rodovia Anhangüera, no quilômetro 104, na região de Campinas (SP). Segundo a Autoban, concessionária que administra a rodovia, um caminhão tombou sobre um carro, matando o motorista do veículo de passeio. A pessoa que dirigia o caminhão saiu ilesa. Por conta do acidente, o viaduto que dá acesso à Rodovia Dom Pedro está interditado. De acordo com a Autoban, o motorista deve seguir até o quilômetro 101, onde irá pegar o retorno e depois o acesso a rodovia. O fluxo intenso de veículos na região provocava, por volta das 16h30, lentidão em direção a São Paulo, entre os km 101 e 103.