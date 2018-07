Caminhão tomba sobre veículo e 5 morrem no Paraná Um acidente entre um caminhão da empresa Frangos Canção, de Maringá, e dois veículos particulares no quilômetro 28 da rodovia PR-444, entre Mandaguari e Apucarana, no Norte do Paraná, deixou um saldo de cinco mortos no início da noite do domingo, 18. Quatro dos mortos eram da mesma família.