Caminhão tombado causa interdição da Régis em SP O trecho da Rodovia Régis Bittencourt, na altura do km 283, na região de Embu, teve os dois sentidos totalmente interditado às 10h40, para o destombamento de um caminhão. O acidente com o veículo aconteceu no início da manhã, na pista sentido São Paulo. Ninguém ficou ferido, mas a carga de chapas de cobre que o caminhão transportava se espalhou na pista, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A pista deve ser liberada ainda esta manhã, segundo previsão da PRF. Por conta da interdição, o congestionamento alcançava a marca dos 11 km, por volta das 11 horas.