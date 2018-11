Caminhão travado entra em garagem de casa em SP

Enquanto esteve no local, a reportagem do estadão.com.br presenciou diversos carros com dificuldades para trafegarem na rua inclinada, consequência do chão molhado. A mesma casa atingida hoje havia sido palco de outro acidente, de menor gravidade, há aproximadamente um mês e meio, segundo um morador, quando outro caminhão também perdeu o controle e encostou no portão.

"Praticamente toda semana tem colisão por aqui. O pessoal pega a rua para ir em direção à estação Vila Madalena do Metrô, e, por ser íngreme, acabam derrapando", contou a professora Patrícia Botelho, de 40 anos, dona da moradia danificada. O caminhão da prefeitura bateu ainda em um Polo preto e em um Clio azul, estacionados na garagem. Ela acha que a pista deveria ser mão única, e não dupla, com os veículos apenas subindo.

O motorista do caminhão, Alex Ribeiro Santana, de 31 anos, disse que o freio funcionou, mas o automóvel, que descia a via, deslizou até bater no portão. "No hora fiquei assustado, inclusive com meu colega, que estava ao meu lado, bateu a cabeça, mas acabou não se ferindo", disse Santana, que trabalharia até as 6h.

O dono do Clio, André Pereira, de 24 anos, aluga a garagem da vizinha, e reclamou da irregularidade do asfalto. "A prefeitura recapeou a Rua Girassol, mas quando chegou na Rua Francisco Isoldi, parou", disse Pereira.