Caminhão varredor 'engole' cadela em Nova York

Um caminhão varredor de ruas sugou uma cadela por suas vassouras em uma rua de Nova York, deixando o dono segurando apenas a coleira. Robert Machin, de 57 anos, havia levado seus dois cachorros da raça Boston terrier para passear no Bronx, e estava prestes a botar os animais dentro de seu carro quando o caminhão passou. Ele diz ter sido empurrado, mas conseguiu ver rapidamente a cadela sendo sugada pelas vassouras do varredor. Funcionários do departamento de limpeza da cidade descreveram a morte da cadela como "rara e desafortunada". Mas Machin, funcionário aposentado do serviço de transporte público, questionou se o motorista estava cumprindo as regras de segurança. Segundo testemunhas disseram ao jornal Daily News, de Nova York, o caminhão varredor parecia circular em velocidade mais rápida do que o normal. Corrida Machin disse ao jornal que tudo "ocorreu muito rápido". "Fiquei arrasado. Fiquei completamente aturdido e chocado. Imagine, eu tinha acabado de ver minha cadela ser sugada por um caminhão varredor." Machin contou que chegou a correr atrás do caminhão por cerca de dois quarteirões e meio, gritando ao operador que parasse. O Departamento de Saneamento ofereceu condolências a Machin e sua família, mas acrescentou: "É importante que todos os novaiorquinos se lembrem de manter a segurança de seus animais enquanto andarem pelas ruas da cidade". Segundo o Daily News, o dono de Ginger, pretende levar o caso à Justiça.