Caminhão vira e uma pessoa morre na zona norte de SP Um caminhão tombou na Rua Monte Alegre do Sul, no Jardim Brasília, na zona norte de São Paulo, por volta das 18h50 de hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros uma pessoa morreu e três ficaram feridas no acidente. Elas estão sendo resgatadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O helicóptero Águia, da Polícia Militar, está no local para prestar socorro. O motorista do veículo já foi retirado das ferragens.