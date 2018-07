Caminhões cegonhas se chocam na Rio-Santos Um acidente envolvendo dois caminhões cegonhas interditou várias vezes na tarde desta quarta-feira a Rodovia Rio-Santos, na altura do km 114,5, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Segundo os motoristas dos dois veículos, um cegonheiro vazio que seguia no sentido São Sebastião teria sido atingido pelo outro, carregado com dez veículos, que vinha no sentido contrário, em uma curva fechada. Os carros seriam desembarcados no porto de São Sebastião.