Caminhões com contrabando são apreendidos no Paraná A Polícia Federal apreendeu dois caminhões carregados com produtos eletrônicos e cigarros no domingo, em duas ações isoladas em Guaira e na região de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. O total das mercadorias apreendidas gira em torno de R$ 250 mil. Três suspeitos foram presos.