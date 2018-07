Caminhões devem evitar a Fernão Dias A Rodovia Fernão Dias continuava, na tarde de ontem, totalmente interditada no sentido Belo Horizonte, segundo a Autopista, concessionária responsável pela via, por causa de um deslocamento de terra. Não há previsão para liberação da pista. A lentidão ia do km 89 ao 86 e entre os km 82,5 e 79, no sentido Belo Horizonte. A concessionária recomenda que os motoristas não utilizem a Fernão Dias nesse sentido e indica como opção ao motorista o acesso a um viaduto no km 79. Para caminhões e veículos pesados, a recomendação é não utilizar a via.