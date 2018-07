Caminhões incendeiam após colisão; motoristas morrem Uma carreta-tanque carregada com combustível bateu de frente num caminhão que transportava argila e explodiu, no final da noite de ontem (07), na rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), entre Capão Bonito e Itapeva, no sudoeste paulista. As chamas envolveram os dois veículos e os motoristas morreram carbonizados. As vítimas não tinham sido identificadas até a manhã de hoje. O acidente aconteceu no km 236, em Capão Bonito, e causou a interdição total da rodovia durante mais de três horas. O tráfego nos dois sentidos só foi liberado durante a madrugada.