Caminhões param ao menos 8 trechos de rodovias no RS Pelo menos oito trechos de rodovias foram bloqueados por caminhoneiros nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul. Os manifestantes trancam a passagem de veículos de transporte de cargas, que formam filas em acostamentos, e deixam os demais se deslocar. Há protestos na Rodovia BR-158, em Júlio de Castilhos e Cruz Alta, na BR-392, em Santa Maria, São Sepé, Canguçu e Pelotas, na 101, em Três Cachoeiras, e na 468, em Palmeira das Missões.