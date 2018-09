Caminhões poderão ser vetados na Tietê e Av. do Estado Um estudo da Secretaria Municipal dos Transportes de São Paulo pode decidir ainda este ano sobre a restrição da circulação de caminhões também na Marginal do Tietê, na Avenida do Estado e Avenida Salim Farah Maluf. A medida já é feita na Marginal do Pinheiros e ruas da zona sul da capital paulista.