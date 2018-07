Caminhões provocam acidentes na Anchieta, em SP

Por volta das 15h15 um caminhão colidiu com diversos veículos na alça que interliga o km 16 da Rodovia Anchieta à Avenida Lions, na altura de São Bernardo do Campo. Segundo a assessoria de imprensa da Ecovias, o caminhão seguia no sentido São Paulo quando, ao acessar a interligação, provocou as colisões. Não há informações sobre feridos nem sobre a quantidade de carros de passeio envolvidos no acidente.

Outro acidente envolvendo um caminhão aconteceu no sentido Santos da Anchieta às 15h20, informou a Ecovias. Neste caso, uma carreta tombou no km 1 da interligação entre as rodovias Anchieta e Imigrantes. A faixa da direita estava bloqueada no sentido Imigrantes e não há feridos.