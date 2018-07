Caminhoneiro devolve R$ 17 mil encontrados em posto O caminhoneiro Valdir Costa dos Santos, de 41 anos, devolveu R$ 17 mil que achou no estacionamento de um posto de combustíveis às margens da BR-153, no município de Promissão, interior de São Paulo. Santos comprou dois cartões de orelhão e passou dois dias para procurar e marcar um encontro com o engenheiro agrônomo José Carlos de Oliveira, dono do dinheiro. Na noite de terça-feira, os dois se encontraram em de São José do Rio Preto, no interior paulista, para a devolução. O agrônomo tinha retirado o dinheiro do banco para comprar gado. Ele recebeu a pochete com os R$ 17 mil intactos. Até então, Santos nem sabia quanto havia dentro da bolsa e recusou recompensa. "Apenas pedi para ele orar por mim e por minha família que já estava bem pago", contou. O caminhoneiro, que ganha cerca de R$ 1,2 mil por mês, disse não ver virtude alguma em devolver um dinheiro achado. "Não fiz mais que minha obrigação, mas meus amigos me chamaram de burro", disse. "Para mim, o que importa é dar um bom exemplo para os meus filhos", afirmou Santos, pai de cinco filhos em Curitiba.