Caminhoneiro é morto após tentar furar bloqueio no RS O caminhoneiro Renato Lange Kranlow, de 44 anos, foi morto no Rio Grande do Sul depois de tentar furar uma barreira de um protesto na BR-116, em Camaquã (a 129 km de Porto Alegre), às 20h45 de quarta-feira, 3. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele viajava de Pelotas para Porto Alegre e precisou parar em um posto de gasolina por causa de manifestantes. No local, ele recebeu um soco de um homem e procurou ajuda da PRF. Enquanto se deslocava para a delegacia, seu veículo foi atingido por uma pedra, que quebrou o para-brisa e acertou seu pescoço.