Caminhoneiro encontrado 5 dias após acidente no PR

De acordo com a PRE, o Oliveira foi encontrado preso às ferragens, por volta das 18h desta quinta-feira. O acidente ocorreu no último sábado, na Rodovia PR-151, perto do Rio das Mortes. O caminhão, que saiu de Avaré, no interior de São Paulo transportando caixas de laranjas, seguia para o Rio Grande do Sul.

O motorista perdeu o controle do caminhão, que saiu da pista e caiu em uma ribanceira, segundo a PRE. A carga ficou toda sobre o veículo. Oliveira estava com várias fraturas e foi socorrido e encaminhado com vida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Carolina Lupion, da cidade de Jaguariaíva, informou a PRE.