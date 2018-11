Caminhoneiro morre em acidente na BR-381, em MG Um caminhão Volkswagen modelo 17210 bateu contra o barranco na altura do quilômetro 424 da BR-381 na tarde deste sábado, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Minas Gerais. O caminhoneiro, que ainda não foi identificado pois está preso nas ferragens, morreu no local. Não há previsão de retirada do veículo por causa dos trabalhos de perícia. O caminhão não ocupa as faixas de rolamento.A polícia pede para que o motorista, se puder, evite trafegar neste momento no sentido Espírito Santo da rodovia, no trecho que passa pela cidade de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Outros acidentes, sem gravidade, também complicam o tráfego de veículos.