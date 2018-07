Caminhoneiro que furar rodízio pode perder a carta em um dia

O desrespeito às novas regras para a circulação de caminhões no centro expandido de São Paulo, que passam a vigorar a partir de segunda-feira, 30, implicará em duas multas de gravidade média. Uma por transitar em local e horário não permitidos, de R$ 85,13, e outra referente ao rodízio, de R$ 85,12. Cada uma prevê quatro pontos na carteira. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o mesmo veículo poderá ser multado a cada duas horas, tempo considerado suficiente para o caminhão sair da ZMRC. Ou seja, ele poder ser autuado até dez vezes. Em um dia só, o motorista pode perder sua habilitação por ultrapassar os 20 pontos máximos estabelecidos pelo Código Brasileiro de Trânsito. Veja mais Saiba em que vias o rodízio para caminhões vai vigorar Entenda como o trânsito parou São Paulo As empresas que tiverem seus veículos multados terão 15 dias para indicar o nome do condutor. Caso ultrapassem esse período, o valor total das infrações pode ser multiplicado, atingindo mais de R$ 3 mil. A CET destacará 500 agentes para fiscalizar a nova regra para circulação de caminhões no centro expandido de São Paulo, a partir desta segunda-feira, 30. "A restrição será fiscalizada com rigor e sem tolerância com eventuais abusos", avisou o Secretário Municipal de Transportes, Alexandre de Moraes, em nota. Segundo ele, a Polícia Militar apoiará a CET e poderá aplicar multas. A medida restringe o tráfego de caminhões na Zona de Máxima Restrição de Circulação (ZMRC). Os veículos de médio e grande porte não poderão transitar na área, de 100 km², das 5 às 21 horas, de segunda a sexta-feira, e das 10 às 14 horas, aos sábados. Já os caminhões com até 6,3 metros de comprimento terão de respeitar um rodízio de placas par e ímpar até 31 de outubro. A partir de 1º de novembro, todos os veículos de carga só poderão circular na ZMRC das 21 às 5 horas. Com a mudança, a Prefeitura espera conter os congestionamentos na cidade. Estima-se que, em julho, cerca de 85 mil caminhões deixarão de trafegar pela ZMRC. Até o fim de outubro, esse número pode subir para 100 mil. Segundo a CET, os pontos de fiscalização da área seguirão um esquema de rotatividade, a fim de evitar rotas de fuga. Rotas específicas serão percorridas por 50 motos e 50 viaturas da CET. Serão utilizadas ainda 51 câmeras de monitoramento e os radares de Leitura Automática de Placas. Para avisar os motoristas sobre a alteração, a CET instalará 450 placas e modificará os horários de outras mil já existentes. Os principais corredores receberão cerca de 300 faixas. Também serão exibidas mensagens nos painéis das Marginais do Tietê e do Pinheiro, da Avenida dos Bandeirantes e das principais rodovias que dão acesso à capital. De acordo com a companhia, foram enviadas cartas para todos os setores de transporte de cargas, logística e comércio com mais de 4 mil folhetos com os novos horários de restrição para distribuição a seus associados.