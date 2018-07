Caminhoneiro salta de veículo para escapar de ladrão O motorista Marcones Leal, de 41 anos, saltou de um caminhão em movimento para escapar de um ladrão quando o veículo passava diante de um posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-386, em Montenegro (RS), nesta terça-feira. Ele foi levado para o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, onde ficou internado, sob cuidados intensivos. Os policiais rodoviários constataram que o motorista foi vítima de um assalto. Depois de carregar seu caminhão com uma carga de polietileno, no Polo Petroquímico de Triunfo, ele foi rendido e raptado por um ladrão. Durante a viagem, resolveu arriscar e pulou do veículo. O assaltante andou mais dois quilômetros e, ao pressentir que seria alcançado pela polícia, abandonou o caminhão e desapareceu dentro de um matagal.