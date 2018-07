Caminhoneiro se perde e é baleado em favela do Rio O caminhoneiro paulista Diogo Alessandro dos Santos, de 29 anos, foi baleado por traficantes no Complexo da Maré, em Bonsucesso, zona norte do Rio, depois de se perder na Linha Amarela, via expressa que liga as zonas norte e oeste, e entrar acidentalmente na favela Vila do João, no Complexo. Ele foi atingido na barriga e encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, zona norte.