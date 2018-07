Caminhoneiro utilizava máscara para abrir passagem O condutor de um caminhão cegonha foi preso em flagrante na manhã de sábado (8), em Amélia Rodrigues (BA), depois de percorrer a BR-324 empurrando os outros veículos para fora da pista. O caminhoneiro, que havia saído de Camaçari, também na Bahia, com destino a São Paulo, usava uma máscara com a figura do diabo, que causou pânico entre motoristas.