Caminhoneiros bloqueiam 24 trechos de rodovias do RS

Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, os manifestantes pararam seus caminhões nas proximidades do Porto Seco, interrompendo o fluxo de cargas entre o Brasil, Argentina e Chile. No sul do Estado, a interrupção do tráfego em três trechos da BR-392, dois em Pelotas e um em Canguçu, reduziu o movimento de entrada e saída do Porto do Rio Grande. Em Três Cachoeiras e Torres, no litoral norte, os bloqueios na BR-101 e na ERS-389 prejudicaram o transporte de cargas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No planalto do noroeste do Estado, região de produção agrícola, houve interrupções de tráfego na ERS-480, em Herval Grande, na ERS-155, em Santo Augusto, na ERS-569, em Palmeira das Missões, na ERS-392, em Tupanciretã, na BR-386, em Tio Hugo, na BR-285, em São Borja, na BR-158, em Panambi, na BR-472, em Santa Rosa, e na BR-285, em Entre Ijuís.