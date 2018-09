Caminhoneiros bloqueiam a BR-101, em SC Cerca de 500 caminhoneiros interditaram na tarde de hoje, o trecho do km 216 da Rodovia BR-101, no entroncamento com a BR-282, em Palhoça, Santa Catarina, em protesto contra a demora da liberação da rodovia, que está interditada desde sábado, 22, devido à queda de uma rocha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes estão impedindo a passagem de veículos, inclusive os caminhões que estão transportando asfalto que está sendo usado para a reconstrução da pista, na altura do km 235 da via. O protesto pode agravar ainda mais a situação e retardar a liberação da via, que está programada para as 20 horas de hoje, segundo a PRF.