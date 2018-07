Caminhoneiros bloqueiam a BR-381 em MG e no ES Assim como ocorre em São Paulo, os Estados de Minas Gerias e Espírito Santo também registram protestos de caminhoneiros na manhã desta segunda-feira, 1. A Rodovia Fernão Dias está fechada em Igarapé e o protesto gera três quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo e dois quilômetros no sentido Belo Horizonte. Na capital mineira, a estrada tem retenção de um quilômetro, como reflexo do bloqueio.