Caminhoneiros bloqueiam acesso ao Porto de Santos

Além de impedir a entrada de caminhões destinados ao terminal marítimo, a manifestação dos caminhoneiros provocou congestionamentos na Anchieta e na Rodovia Cônego Domênico Rangoni. Mesmo após o término das manifestações, por volta das 21 horas, o tráfego nas estradas do Sistema Anchieta/Imigrantes ainda apresentava 25 quilômetros de lentidão, de acordo com a Ecovias.

Com o objetivo de reduzir o congestionamento na Anchieta, a Ecovias chegou a implantar a Operação Descida, no decorrer da tarde, uma vez que além da manifestação dos caminhoneiros, um grupo de moradores da Vila Caic, em Cubatão, também promoveu um protesto na manhã de ontem contra a remoção de moradias do local. Depois de negociações com a Polícia Rodoviária, os caminhoneiros autônomos resolveram liberar a estrada.