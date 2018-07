Caminhoneiros bloqueiam Anchieta e Domenico Rangoni No Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga São Paulo à Baixada Santista, caminhoneiros interditam as rodovias Anchieta e a Cônego Domenico Rangoni nesta segunda-feira, 01. Desde o início da manhã, manifestantes bloqueiam os dois sentidos da Anchieta na altura do km 23, em São Bernardo do Campo. Eles atravessaram carretas e caminhões na pista, deixando livre apenas uma faixa para a passagem de carros.