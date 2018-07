Caminhoneiros chegam a interditar pistas das Marginais

Com o protesto de caminhoneiros, as Marginais do Tietê e do Pinheiros reuniam os piores pontos de congestionamento de São Paulo, às 15 horas desta segunda-feira, 30. Ao todo, a lentidão na Marginal do Tietê somava 6,7 quilômetros na pista expressa, nos dois sentidos, e 6,1 quilômetros na Marginal do Pinheiros, somente no sentido da Rodovia Castelo Branco. Em determinados momentos, eles provocaram a interdição total das vias, obrigando a Polícia Militar (PM) a intervir para a liberação dos trechos. Veja também: Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Conte aqui o que viu nas ruas de SP com as restrições Caminhoneiro que furar rodízio pode perder a carta Saiba em que vias o rodízio para caminhões vigorará Entenda como o trânsito fez São Paulo parar Cerca de 30 caminhões seguiam em baixa velocidade em uma faixa da pista local da Tietê, na altura do Cebolão. Outros 50 e um carro de som seguiam em duas faixas da Pinheiros, na altura da Ponte do Jaguaré. A capital paulista tinha, às 15 horas, 31 quilômetros de congestionamento, o equivalente a 4,8% dos 835 quilômetros monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A média para o horário é de 3,7%. Os manifestantes pretendem se encontrar ainda hoje e ir até a sede da Prefeitura, no centro da cidade. A categoria protesta contra a restrição de tráfego de caminhões na Zona Máxima de Restrição de Circulação, que abrange 100 quilômetros quadrados no centro expandido e entrou em vigor nesta segunda. No início da manhã, 16 caminhoneiros foram multados por desrespeitarem a nova medida.