Caminhoneiros de MT liberam trânsito de BRs-364 e 163

De acordo com a assessoria da PRF, na MT-407, o congestionamento atingiu mais de 20 quilômetros. O Sindicato dos Motoristas de Cuiabá e Região anunciou que as manifestações agora têm prazo para encerrar. A expectativa é que a rodovia seja liberada na manhã desta quinta-feira, 4, quando completará 72 horas de paralisação.

O presidente do sindicato, Ledevino da Conceição, disse que veículos de passeio, ônibus, ambulâncias, automóveis oficiais e com cargas vivas e congeladas não estão impedidos de seguir viagem. Não passam veículos de carga, como carretas e caminhões. A Rodovia dos Imigrantes, com, aproximadamente, 28 quilômetros de extensão, fica no entroncamento com as Rodovias BR-070, 163 e 364, em Cuiabá, está em processo de federalização. Segundo a Secretaria Estadual de Transporte e Pavimentação Urbana, somente depois da conclusão do processo é que a rodovia deve ser recuperada.