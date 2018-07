Caminhoneiros de SC aderem ao bloqueio de rodovias

A manifestação foi organizada pelo Movimento União Brasil Caminhoneiro e deve reunir mais 200 caminhoneiros da região até a próxima quinta-feira. Não houve interrupção do trânsito no local. Outra mobilização acontece às 16 horas no trevo de acesso ao município de Concórdia, na mesma região Oeste. O Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas informou que somente ambulâncias poderão passar pelo bloqueio.

Em Brusque, empresários do ramo do vestuário de um centro comercial (FIP) que abriga cerca de 200 lojas, decidiram fechar as portas nesta segunda-feira. A iniciativa foi em apoio às manifestações populares. O Centro Universitário de Brusque (Unifebe) também aderiu ao movimento com a dispensa de seus 2,5 mil alunos e cerca de 300 professores e colaboradores.

Em Florianópolis, cerca de 2 mil manifestantes confirmaram participação em ato contra a corrupção previsto para às 17 horas no Terminal de Integração do Centro (Ticen). A aprovação de três leis contra a corrupção, a prisão dos mensaleiros, tarifa zero e a ampliação do movimento "fora Renan", dirigida ao presidente do Senado, figuram na pauta dos protestos na capital catarinense.