Caminhoneiros encerram protesto na Marginal do Tietê

A manifestação de caminhoneiros terminou por volta das 14h30 desta quarta-feira, 18, e o trânsito já estava tranqüilo nas principais vias da capital paulista nesta tarde. Segundo a Polícia Militar (PM), 20 motoristas de caminhões de transporte de caçamba protestavam contra as medidas anunciadas pela Prefeitura para restringir a circulação de caminhões na capital. Veja também: Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Entenda como o trânsito fez São Paulo parar Os manifestantes se concentraram às 6 horas na pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, na altura do Ponte da Vila Guilherme e saíram em passeata, complicando o tráfego na região. Porém, às 15h30, com o fim do protesto, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava apenas 33 quilômetros de lentidão em toda a cidade. O índice corresponde a 4% dos 835 quilômetros monitorados. De acordo com a CET, no mesmo horário, o pior trecho estava na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, onde o engarrafamento era de 2,9 quilômetros, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Atílio Fontana. Na Avenida Paulista, sentido Consolação, a lentidão era de 2,2 quilômetros, desde a Praça Oswaldo Cruz até a Rua Augusta. Já na Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, o motorista reduzia a velocidade em 1,9 quilômetro, entre as ruas Conceição de Monte Alegre e Antônio de Macedo Soares.