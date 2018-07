Caminhoneiros fazem carreta na marginal do Tietê

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o grupo estava trafegando pela faixa da direita da pista central, no sentido Lapa. Por volta das 11 horas, o grupo, que seguia um carro de som, estava perto da Ponte Atílio Fontana, na zona norte. O policiamento acompanha os manifestantes.

O trânsito estava complicado na região. As pistas expressa e local apresentavam lentidão entre as Pontes Atílio Fontana e Freguesia do Ó.