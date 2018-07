Caminhoneiros fazem protestos em duas rodovias do Rio Caminhoneiros fazem protesto nesta manhã de terça-feira, 2, em duas rodovias federais no Rio de Janeiro. A BR-116 (Via Dutra) teve o trânsito interrompido nos dois sentidos por volta das 10 horas, próximo à cidade de Resende, no centro-sul fluminense. A Polícia Rodoviária Federal ainda não contabilizou a extensão do engarrafamento no local.