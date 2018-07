Caminhoneiros iniciam protesto contra restrições em SP

Caminhoneiros iniciaram nesta segunda-feira, 30, protesto contra as restrições ao tráfego no centro expandido da capital paulista. Cerca de 40 caminhoneiros devem partir no fim da manhã de hoje do Terminal de Cargas na Vila Medeiros, zona norte, em comboio pela Marginal do Tietê, no sentido da Rodovia Castello Branco, até a Ponte da Casa Verde. Ali, os manifestantes se encontrarão com o grupo que saiu de Campo Grande, na zona sul, por volta das 11 horas. Após se reunirem, os caminhoneiros pretendem ir até a Prefeitura, no centro. Veja também Categoria ameaça parar SP hoje contra restrição Caminhoneiro que furar rodízio pode perder a carta Saiba em que vias o rodízio para caminhões vigorará Entenda como o trânsito fez São Paulo parar Participam do protesto o Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias de São Paulo (Sindicapro) e a Associação Brasileira dos Caminheiros (ABCAM). A categoria é contra a restrição de tráfego de caminhões na Zona Máxima de Restrição de Circulação, que abrange 100 quilômetros quadrados no centro expandido. A medida entrou em vigor hoje e, entre 5 e 7 horas, 16 caminhoneiros já foram multados por desrespeitá-la. Das 5 às 21 horas, os Veículos Urbanos de Carga (com até 6,3 metros de comprimento) devem cumprir um rodízio. Veículos com placas pares podem trafegar na ZMRC em dias pares e os com placas ímpares, em dias ímpares. Trânsito O congestionamento na capital está abaixo da média desde o início da manhã de hoje. Por volta das 11h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava apenas 23 km de lentidão. A pior situação era verificada na zona oeste, que respondia por 48% desse índice. Na Marginal do Tietê, havia 3,5 km de morosidade na pista expressa, entre as Pontes do Piqueri e Nova Fepasa, no sentido da Rodovia Ayrton Senna. A Avenida Paulista tinha trânsito ruim por 2,2 km, da Rua Augusta até a Praça Oswaldo Cruz, no sentido da Consolação.