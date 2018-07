Caminhoneiros interditam 3 rodovias no Rio No Rio, caminhoneiros causaram interdições em três rodovias nesta terça-feira. Entre 4h50 e 8h30, a Rodovia BR-101, que liga a capital fluminense ao norte do Estado, foi interditada no sentido Rio no trecho de Manilha, em Itaboraí. Os veículos puderam trafegar por uma via marginal, mas o engarrafamento chegou a quatro quilômetros.