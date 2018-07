Caminhoneiros interditam acesso ao Porto de Santos

No acesso ao porto pela Cônego Domenico Rangoni, no Guarujá, a polícia evitou um segundo bloqueio. Os ativistas saíram da Praça da Bíblia, em Cubatão, e seguiram pela rodovia na tentativa de interditar o tráfego de caminhões, mas a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar impediram a passeata.

Manifestantes do Guarujá, no entanto, estão interrompendo o acesso de caminhões carregados de soja à Rua do Adubo, na margem esquerda do Porto de Santos e próxima ao cais de Conceiçãozinha. Procedentes do distrito de Vicente de Carvalho, eles reivindicam melhorias para a região e solicitam a presença da prefeita Maria Antonieta (PMDB) para discutir as melhorias.