Caminhoneiros liberam BR-101 em Santa Catarina Os cerca de 500 caminhoneiros que interditavam totalmente o trecho do km 216 da Rodovia BR-101, em Palhoça, Santa Catarina, desde as 15 horas de hoje, liberaram a estrada por volta das 17 horas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trânsito de automóveis começou novamente a fluir pelo desvio montado pela Enseada do Brito, entre o km 323 e o km 235. Os caminhões, inclusive os que transportam asfalto para a reconstrução do trecho interditado há uma semana, na altura do Morro dos Macacos, ainda não podem passar, segundo a PRF. Segundo previsão do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (Dnit), apesar do bloqueio dos caminhões, a previsão para a liberação geral do trecho do km 235 da BR-101 para todos os tipos de veículos deverá acontecer hoje, porém apenas após as 20 horas.