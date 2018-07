Caminhoneiros libertados após serem rendidos por bando

As vítimas, que residem no noroeste paulista, na divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul, foram abordadas quando cada uma estava em seu veículo, à espera de algum serviço transporte de carga. Os criminosos, ocupando um Classic cinza escuro e um Corsa prata, tiveram um pouco de dificuldade em convencer os caminhoneiros a entrarem nos veículos de passeio.

O bate-boca despertou a atenção de testemunhas, mas mesmo assim os assaltantes, um deles identificado como Reginaldo, de 37 anos, ainda colocaram os caminhoneiros no porta-malas dos carros. Os demais integrantes do bando fugiram com os dois caminhões, mas, já cientes de que testemunhas haviam ligado para o 190, resolveram abandonar os dois veículos de carga numa rua próxima ao bolsão.

Um dos caminhoneiros foi liberto pelos policiais do 5º Batalhão na Rua Jornada da Paraíba, ainda no mesmo bairro, e retirado do porta-malas do carro, dirigido por Reginaldo. O outro caminhoneiro foi abandonado a pé no km 87 da Rodovia Fernão Dias, no Parque Edu Chaves, próximo à loja da Di Cicco. Os demais integrantes da quadrilha continuam foragidos.

Segundo a polícia, Reginaldo já tem várias passagens, entre elas por tráfico, e já cumpriu 10 anos de prisão. O caso foi registrado como roubo e cárcere privado no 9º Distrito Policial, do Carandiru.