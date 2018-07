Caminhoneiros mantêm 2 rodovias bloqueadas na Bahia Duas das três rodovias federais que haviam sido bloqueadas por caminhoneiros no início da manhã de segunda-feira, 01, na Bahia seguem com o tráfego interrompido na tarde de hoje. Os dois sentidos da BR-116 têm barreiras feitas pelos manifestantes em dois pontos do município de Cândido Sales: perto da divisa com Minas Gerais, no sul do Estado, e na entrada da cidade. Veículos de passeio e de socorro médico são liberados, mas há grande congestionamento na região.